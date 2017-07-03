Радио Крым.Реалии: когда Украина получит летальное оружие США?

Комитет Сената США одобрил меры по сдерживанию России. Может ли Украина получить летальное вооружение от США? Как предоставление оружия повлияет на ход военного конфликта на востоке Украины? Возможна ли эскалация на административной границе с аннексированным Крымом?

Об этом ведущий Павел Казарин говорит с украинским политологом Николаем Воробьевым и российским военным экспертом Александром Гольцем.

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