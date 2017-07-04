Росгвардию пополнили призывники из аннексированного Севастополя

В Севастополе приняли присягу 29 призывников, которые вступили в ряды Росгвардии, сообщают севастопольские издания.

Церемония принятия присяги прошла 3 июля у обелиска Славы на Сапун-горе, информирует сайт «Форпост».

«С сегодняшнего дня они начнут проходить службу в полку в различных подразделениях, которые будут обеспечивать охрану общественного порядка в городе, несения службы по массовым мероприятиям и охрана общественного порядка на акватории Севастополя», – цитирует издание командира полка войск Росгвардии по Севастополю Андрея Ковтуна.

В конце июня сообщалось, что в Севастополе военнослужащие учебной роты отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России, сформированной из призывников весеннего призыва, приступили к практическим занятиям в полевых условиях, после которых они будут принимать присягу.

Военкоматы аннексированного Крыма более чем на 80% выполнили план весеннего призыва в российскую армию, сообщает пресс-служба Южного военного округа Министерства обороны России. В ведомстве утверждают, что по состоянию на 23 июня более 1,7 тысяч крымчан прибыли прохождения военной службы в российские воинские части.

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека считает, что Кремль нарушает международные нормы, призывая жителей аннексированного Крыма на воинскую службу в вооруженные силы России. Об этом говорится в опубликованном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, посвященном ситуации с правами человека в стране.