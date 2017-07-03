Десять львов принял на содержание крымский сафари-парк «Тайган» за год

Коллекция львов в крымском парке «Тайган» за последний год пополнилась на десяток новых особей. Животных привозили в парк частные лица и зоозащитные организации, об этом 3 июля Крым.Реалии рассказал хозяин парка «Тайган» Олег Зубков.

«Мы принимаем всех львов, попавших в трудные ситуации и нуждающихся в приюте. Собственно, как и всех остальных животных. За последний год мы приняли около десятка разных львов и львиц. Только на прошлой неделе в парк прибыло две молодых львицы из Санкт-Петербурга хозяин сдал львицу по прозвищу Легенда, а из Центра «Велес» нам привезли такую же молоденькую львицу по прозвищу Боня», – напомнил Зубков.

Как заявляют в парке, здесь готовы и далее принимать животных, нуждающихся в приюте, однако для этого необходимо расширение.

«Нам нужно развиваться, строить новые вольеры, осуществлять новые проекты. А эта возможность может появиться только после смены власти в Крыму, поскольку при сегодняшней завистливой власти ни о каком развитии не может быть и речи», – сказал Зубков.

Сафари-парк (парк львов) «Тайган» расположен на территории 32 гектаров в Белогорском районе Крыма. Парк основан крымским бизнесменом Олегом Зубковым, владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте. В парке «Тайган» проживают около 70 львов, а также другие виды животных и птиц.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В 2016 году Олег Зубков посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.