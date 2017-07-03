В Севастополе назначили нового руководителя Управления регистрации и кадастра

В Севастополе представили нового исполняющего обязанности руководителя подконтрольного Москве Управления государственной регистрации права и кадастра города. Ведомство возглавила Наталья Яковлева, сообщает 3 июля пресс-служба российского правительства Севастополя.

Наталья Яковлева с 2014 года занимала должность заместителя начальника Севреестра.

Временный глава российского правительства Севастополя Дмитрий Овсянников представил Яковлеву на аппаратном совещании и призвал местных чиновников «взаимодействовать (с Яковлевой – КР) и оказывать максимальную поддержку».

Как сообщается, позднее на совещании по противодействию коррупции доложили о результатах проверки в отношении предыдущего руководителя Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя, во время которой выявили «ряд нарушений антикоррупционного законодательства, связанных, в частности, с наличием конфликта интересов».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».