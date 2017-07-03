В Севастополе 3 июля, на территории музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея», прошла траурная церемония перезахоронения останков 93 солдат советской армии, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

В российском военном ведомстве отмечают, что в церемонии приняли участие военнослужащие из состава отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России, которые «отдали воинские почести погибшим морякам Черноморского флота и Приморской армии, 250 дней и ночей оборонявших Севастополь в 1941–1942 годах».

Традиционная акция памяти на «35-й береговой батарее», ставшей последним рубежом для защитников города в годы Второй мировой войны, ныне посвящена 75-й годовщине окончания обороны Севастополя, отметили в пресс-службе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».