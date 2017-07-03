Кремль приучает крымчан к беспомощности – психолог

Социальный психолог, кандидат психологических наук Ольга Духнич считает, что российская власть последовательно приучает население аннексированного Крыма «к беспомощности». По ее словам, кремлевское руководство внушает крымчанам «обиду на внешний мир», называя его врагом. Цель такой политики – поддерживать солидарность крымчан с российской властью. Такое мнение специалист высказала в эфире Радио Крым.Реалии.

«В науке есть специальный для этого термин – ресентимент. Когда обида на кого-то внешнего, которого условно называют врагом, становится механизмом для внутренней солидарности группы – в нашем случае это народ. Чем более сильную тревогу испытывает народ, тем больше эту тревогу необходимо куда-то направлять. И лучший способ это сделать – показать, что не мы испытываем тревогу и злость, а это по отношению к нам испытывают такие чувства. Нас не любят, нас не ценят. А это значит, что мы должны сплотить ряды и жить в осажденной крепости. Это очень удобный механизм для того, чтобы управлять массами в тревожные периоды», – объяснила Духнич.

Психолог предупреждает, что наиболее негативное последствие такой политики состоит в том, что «людям очень тяжело вернуться в то состояние, когда ты сам ответственен за свою жизнь».

«У людей появляется ситуация беспомощности. Они верят в это, поддерживают мотив того, что нас все боятся. Когда ты не управляешь своей жизнью или не чувствуешь себя уверенным, то это единственный вариант почувствовать себя компетентным и сохранить часть самоуважения», – подчеркивает психолог.

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Жители Крыма на протяжении всего времени аннексии замечают, что на полуострове усиливается страх перед внешними угрозами. Такое чувство подпитывает нынешнее руководство Крыма, которое ведет политику борьбы с терроризмом и экстремизмом, реальные проявления которых, как отмечают эксперты, не встречались на полуострове за последние 20 лет.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».