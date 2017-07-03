Прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении члена «банды Лаптева»

Прокуратура Автономной Республики Крым на территории материковой части Украины закончила досудебное расследование, которое до российской аннексии полуострова проводилось в Крыму. Специалистам ведомства удалось восстановить утраченные после марта 2014 года материалы уголовного дела. Ныне акт в отношении члена «банды Лаптева» по обвинению в совершении тяжких преступлений направлен в суд, говорится в сообщении прокуратуры.

«Сейчас обвинительный акт в отношении одного из членов «банды Лаптева», который обвиняется в участии в вооруженной банде, которая совершала нападения на предприятия, учреждения и отдельных лиц, в покушении на умышленное убийство двух человек и умышленное убийство, совершенные способом опасным для жизни многих лиц, направлено в суд», – публикует пресс-служба прокуратуры АРК.

По данным ведомства, преступление совершено на территории Крыма в 1995 году, судебное разбирательство дела состоялось в 2012 году «в связи с тем, что подозреваемый длительное время скрывался от правоохранительных органов».

«Судом первой инстанции постановлен обвинительный приговор, который был обжалован в Высшем специализированном суде и в 2014 году дело направлено на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции, которую в дальнейшем направлены на новое досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение», – напомнили в прокуратуре.

В ведомстве фамилию подследственного не называют.

С 1994 по 2005 годы на территории города Керчи и Ленинского района Крыма действовала банда, именовавшаяся «Казиновской», изначально она дислоцировалась в офисе казино «Эльдорадо». В состав банды входило около 50 человек. Одним из руководителей группировки был Андрей Лаптев.

За период деятельности «банды Лаптева» на территории Керчи, Феодосии, Симферополя и Ленинского района Крыма было совершено 42 тяжких и особо тяжких преступлений, из них 29 убийств, в том числе, убийства членов противоборствующих преступных группировок: «Феки», «Адар», «Грифон», «Сейлем» и других.

Андрей Лаптев в августе 2005 года выехал из Крыма на территорию России, но был задержан в декабре 2014 года в Москве и доставлен в Крым. Его приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за организацию убийства вице-премьера Крыма Александра Сафонцева в 1998 году.