Российские власти в Крыму настаивают на законности «национализации» лагеря «Салют»

Заместитель председателя подконтрольного Кремлю правительства Крыма Лариса Опанасюк считает решение о передаче детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) «Салют» в собственность российского государственного унитарного предприятия «Солнечная Таврика» «законным и справедливым». Об этом Опанасюк заявила в ходе пресс-конференции, посвященной вопросу детского лагеря «Салют».

«На протяжении года в адрес Совета министров Республики Крым поступали обращения от Крымской республиканской организации российского профсоюза работников культуры. По мнению заявителей, ДОЛ «Салют» был незаконно определен имуществом Республики Крым. При этом, работниками культуры официальная позиция правительства не была принята, также они обратились в суд», – отметила российский вице-премьер полуострова.

В Евпатории разгорелся скандал вокруг детского оздоровительного лагеря «Салют». В 2014 году его «национализировали», лагерь принадлежал крымскому профсоюзу работников культуры. На протяжении нескольких лет власти полуострова не трогали «Салют», но в конце 2016-го потребовали у прежней администрации покинуть территорию лагеря. В ответ профсоюзные работники устроили протесты с требованием вернуть их собственность.

1 мая в центре Симферополя прошла традиционная демонстрация, во время которой члены профсоюза развернули плакаты с требованием вернуть им детский лагерь «Салют». В июне активисты вновь вышли на улицы с протестами. В ответ на организаторов мероприятия, которые выступали за возврат в собственность профсоюза работников культуры Крыма детского лагеря «Салют», завели административные протоколы «за нарушение порядка организации публичного мероприятия».