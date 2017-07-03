Российское военно-историческое общество объявило о проведении конкурса на лучший проект памятника «воссоединение Крыма с Россией», сообщила в 3 июля пресс-служба объединения.

По задумке организаторов, конкурс должен быть международным, а результат труда будет установлен в районе смотровой площадки, в 150 метрах от строящегося моста через Керченский пролив. А пока для создания памятника объявлен «народный сбор средств».

Российское военно-историческое общество также пообещало спонсировать установку 25-метрового мемориала – «Памятник Примирения» в Севастополе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».