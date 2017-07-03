Активисты через видеоблог в YouTube рассказали о «деле Семены»

Активисты, которые выступают против ограничений доступа к информации в России, в формате мультсериала в сети YouTube рассказали о «деле Николая Семены» – крымского журналиста, которого российское следствие обвиняет в «нарушении территориальной целостности» России.

Так активисты разместили на канале «Запрещено в России» двухминутный ролик с рассказом о том, как журналист Николай Семена оказался в подконтрольном Кремлю суде Крыма.

«Российская цензура запрещает все новые статьи, картинки, видеоролики, фильмы, книги, плакаты и листовки. За комментарии и даже перепосты пользователей соцсетей привлекают к административной и уголовной ответственности. Госорганы без устали вынюхивают «экстремизм», призывы к сепаратизму, «оскорбления представителей власти», пропаганду суицида и «нетрадиционных сексуальных отношений». На этом сайте представлена лишь небольшая часть материалов, запрещенных к прочтению и распространению в России», – говорится в описании интернет-проекта.

Николай Семена – крымский журналист, сотрудничал с украинскими изданиями «Зеркало недели», «День» и «Радио Свобода». Прошлой весной ФСБ России возбудило против него уголовное дело и запретило ему выезжать за пределы Крыма. Причина – одна из публикаций, в которой автор называл аннексированный полуостров украинским.

В декабре прошлого года российское следствие предъявило Николаю Семене обвинение в уголовном преступлении по статье о «Публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное российскими следователями, состоит из шести томов. Журналисту грозит до 5 лет заключения.

Сам Николай Семена неоднократно заявлял, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».