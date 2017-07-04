Радио Крым.Реалии: В Крыму растут коммунальные тарифы и цены на бензин

Как выросли тарифы на коммунальные услуги в аннексированном Крыму? Почему на полуострове топливо дороже, чем в соседней России? Как градообразующее предприятие «Крымский титан» зависит от Украины?

С 8:30 до 10:00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии Александр Янковский ищет ответы на эти вопросы с ведущим аналитиком российского Фонда энергетической безопасности Игорем Юшковым, крымским политиком Леонидом Грачом, директором консалтинговой компании А-95 Сергеем Куюном, партнером консалтинговой компании RusEnergy Михаилом Крутихиным, руководителем следственного управления прокуратуры АР Крым Николаем Меретом, председателем общественной организации «Сила права» Андреем Сенченко и научным сотрудником Института геологии НАН Украины Еленой Ремезовой.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.