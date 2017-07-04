Депутаты Верховной Рады Украины зарегистрировали проект закона, ограничивающий гастрольную деятельность российских и украинских артистов. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского парламента.

Инициаторами законопроекта стали внефракционные депутаты Андрей Ильенко, Юрий Левченко, Михаил Головко и Олег Осуховский. Согласно пояснительной записке, запретить российским гастролерам проводить гастрольные мероприятия на территории Украины, в том числе и на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма «важно в целях обеспечения информационной безопасности и целостности Украины».

По мнению авторов законопроекта, «российские гастролеры, выступая на территории Украины, в том числе оккупированной, открыто поддерживают оккупацию Украины и унижение украинского народа».

Кроме того, авторы инициативы считают, что «с целью обеспечения безопасности украинских гастролеров целесообразно запретить проведение гастрольных мероприятий гастролерами, которые являются гражданами или резидентами Украины, на территории агрессора и на временно оккупированной территории».

Исключение на въезд в Украину предлагается сделать для тех российских артистов, которые в письменном виде или публично признают Россию агрессором, а также для постоянно проживающих в Украине. Для нарушителей норм депутаты предлагают предусмотреть ответственность, в том числе уголовную.

Накануне в Госпогранслубе Украины заявили, что количество запретов на въезд в Украину российским артистам увеличилось до 14 с начала июля.

Российской группе Anacondaz, которая выступала в аннексированном Крыму, а затем участвовала в фестивале Atlas Weekend в Киеве, запретили въезд в Украину. Об этом также стало известно 3 июля.

До этого российская группа Anacondaz выступила на фестивале Atlas Weekend в Киеве в воскресенье, 2 июля. Музыкантов пропустили в Украину, несмотря на то, что они давали концерт в аннексированном Крыму в 2015 году.

Раньше российскому певцу Найку Борзову на три года запретили въезд в Украину, где он должен был петь на киевском фестивале Atlas Weekend 2 июля.

Сообщалось, что солиста группы «Дельфин» Андрея Лысикова также не пропустили в Украину для участия в фестивале Atlas Weekend за концерты в Крыму.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.