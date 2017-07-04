Поддерживаемая США коалиция вошла в Старый город Ракки

Поддерживаемая США коалиция арабских и курдских сил поздно вечером 3 июля вошла в Старый город сирийской Ракки. Это удалось сделать, образовав две пробоины в стене Старого города, откуда боевики группировки «Исламское государство» мешали продвижению бойцов «Сирийских демократических сил» (SDF).

«Осуществление целенаправленных ударов по двум небольшим участкам стены позволило коалиционным и партнерским силам войти в Старый город в выбранных ими местах, защитить жизнь бойцов и гражданских и сохранить целостность самой большой части стены. Отверстия размером примерно 25 метров помогут сохранить остальную часть 2500-метровой стены», – заявило центральное командование Вооруженных сил США.

Коалиционные силы в течение нескольких месяцев пытаются окружить боевиков группировки «Исламское государство» в городе Ракка, которое экстремисты объявили своей столицей. В июне они впервые вошли в город с востока и запада. 2 июля арабско-курдский альянс заявил, что для укрепления западного и восточного флангов получил подкрепление в составе около тысячи бойцов.