Замминистра обороны России прибыл с проверкой в Крым

Министерство обороны России проведет проверку системы материально-технического обеспечения войск в аннексированном Крыму. Как сообщают 4 июля российские СМИ, заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков во вторник, 4 июля, прибыл в аннексированный Крым.

По его словам, проверка системы материально-технического обеспечения российских войск пройдет по распоряжению главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу. Речь идет о войсках не только в Крыму, но и в Южном округе соседней России.

«В этом году это уже третья проверка подобного масштаба», – сказал Булгаков. Он отметил, что в Крыму будут проверены отдельная бригада материально-технического обеспечения, центр материально-технического обеспечения и отдельная бригада морской пехоты.

6 июня стало известно о поднятии по тревоге дежурных пар истребителей Су-27 в Крыму для проверки боевой готовности.

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».