Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию – СМИ

Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию, сообщают российские СМИ со ссылкой на его соратников.

По сообщениям, Мальцев выехал из страны из-за того, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье о создании экстремистской группировки. О том, куда именно он уехал, не сообщают.

Мальцев ситуацию пока не комментировал.

Российские силовики о возбуждении уголовного дела в отношении Мальцева не сообщали.

Последний раз оппозиционера арестовывали за участие в антикоррупционной акции в Москве 12 июня. При этом после аналогичной акции 26 марта полицейские неоднократно задерживали сторонников Мальцева и проводили обыски в доме политика.