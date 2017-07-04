Российского адвоката Марка Фейгина, который защищает в аннексированном Крыму одного из лидеров крымских татар Ильми Умерова, внесли в Единый реестр адвокатов Украины.

Профайл адвоката размещен на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины. Из него следует, что решение о выдаче Фейгину как иностранному адвокату свидетельства о праве заниматься адвокатской деятельностью в Украине было принято еще 17 мая 2017 года.

Ранее Марк Фейгин заявлял о том, что такая регистрация ему необходима, чтобы защищать одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова, которого судят в аннексированном Крыму.

30 июня адвокат Марк Фейгин сообщил, что «собирается получить в Украине документы по двойному гражданству крымского судьи», который ведет дело Умерова.

Адвокат добавил, что получить документы можно только в том случае, если его включат в украинский реестр как иностранного адвоката.

В середине июня на заседании подконтрольного Кремлю Симферопольского райсуда адвокат Умерова Марк Фейгин сделал заявление о необходимости получения разъяснений от судьи Андрея Кулешова о наличии у него двойного гражданства. По словам Фейгина, «человек с двойным гражданством не может отправлять правосудие».

В Украине утверждают, что крымчане после 2014 года были вынуждены брать российские паспорта под давлением, Киев считает крымчан гражданами Украины, проживающими на оккупированной территории. Судьи, госслужащие, силовики, которые остались работать в российских структурах Крыма, сдавали украинские паспорта.

Высший совет юстиции Украины одобрил увольнение 276 крымских судей, которые приняли присягу судьи, занимая в соответствии с действующим законодательством должности судей Украины, были назначены на должности судей России, чем нарушили присягу.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.