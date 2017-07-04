На юге России проводят тактико-специальные учения по организации массового приема раненых, сообщает 4 июля пресс-служба Южного военного округа российского оборонного ведомства.

По сообщению Минобороны России, подобные учения проходят в военных клиниках, расположенных в Северной Осетии, Ставропольском крае, Дагестане и Чечне.

«С целью приближения условий максимально к боевым, в медучреждение поступают условно раненые с боевыми травмами: раненые в голову около 20%, в шею – 2%, позвоночник и спинной мозг – 0,5%, ранения в грудь – 9%, в живот – около 7%, подавляющее большинство имели ранения конечностей. Из числа поступивших пациентов половина – легкораненые, 30% получили увечья средней степени и 18% – тяжелые, и лишь только 2% пациентов были отнесены специалистами к категории крайне тяжелых», – говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа соседней России.

«Главная цель учений – научить действовать военных медиков в экстренных ситуациях», – отметили в ведомстве.

Также сообщается, что в рамках учений медицинский персонал отработает выезды бригад экстренной медицинской помощи за пределы лечебного учреждения, для оказания помощи пострадавшим подвергшихся воздействию различных химических веществ и токсичного воздействия. Для этого «задействовано более 40 статистов, имитирующих поступающих в госпиталь раненых с зараженной территории и пациентов, получивших обычные ранения», цитирует российское военное ведомство «Интерфакс».

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков во вторник, 4 июля, прибыл в аннексированный Крым, где проведет проверку системы материально-технического обеспечения войск.

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.