Керченская переправа приостановила работу из-за сильного ветра

Работу Керченской паромной переправы днем 4 июня остановили из-за сложных погодных условий – сильного ветра. Об этом сообщают на сайте оператора переправы ООО «Морская дирекция».

В крымском управлении МЧС России порекомендовали отложить поездки на переправу до улучшения погодных условий.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России.

Ранее сообщалось о сильных ливня и грозах, которые прошли 4 июля в Симферополе.

По прогнозу синоптиков, на полуострове весь день ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни, гроза, град и шквальный ветер до 25 метров в секунду.

Спасатели опасаются возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, нарушением работы ливневых систем, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, обрывом линий электропередач и связи, а также нарушениями в системе ЖКХ и обрушением рекламных конструкций и ветхих строений.