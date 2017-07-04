Арт-менеджер, директор украинской группы «Без обмежень» Марина Степанская считает, что проект закона об ограничении гастрольной деятельности украинских артистов в аннексированном Крыму, на части оккупированных территорий Украины и в соседней России – «необходимый момент идеологической войны».

«Как человек свободолюбивый, я против запретов. Но мы находимся в состоянии войны и выступления артистов – это часть идеологической войны, которая нужна, ведь проблема в головах у людей. И если артисты ездят, выступают, то тема про «братские народы» работает и таким образом поддерживается. Смутила уголовная ответственность, но в военное время нужна и жесткая позиция. Для своей группы мы приняли сразу однозначное решение – для нас это недопустимо и мы отказываемся от подобных предложений», – сказала Степанская в комментарии Крым.Реалии.

При этом арт-менеджер отмечает, что для понимания важности закона, необходимо широкое разъяснение позиции государства.

Исключение на въезд в Украину авторы законопроекта предлагают для тех российских артистов, которые в письменном виде или публично признают Россию агрессором.

«Наверное, такое требование сократит количество артистов, готовых приехать в Украину. Для кого-то это будет трагедией, но большинству просто все равно, они ездят зарабатывать деньги», – прокомментировала законодательное предложение директор группы.

Депутаты Верховной Рады Украины зарегистрировали проект закона, ограничивающий гастрольную деятельность российских и украинских артистов.

Инициаторами законопроекта стали внефракционные депутаты Андрей Ильенко, Юрий Левченко, Михаил Головко и Олег Осуховский. Согласно пояснительной записке, запретить российским гастролерам проводить гастрольные мероприятия на территории Украины, в том числе и на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма «важно в целях обеспечения информационной безопасности и целостности Украины».

По мнению авторов законопроекта, «российские гастролеры, выступая на территории Украины, в том числе оккупированной, открыто поддерживают оккупацию Украины и унижение украинского народа».

Кроме того, авторы инициативы считают, что «с целью обеспечения безопасности украинских гастролеров целесообразно запретить проведение гастрольных мероприятий гастролерами, которые являются гражданами или резидентами Украины, на территории агрессора и на временно оккупированной территории».

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.