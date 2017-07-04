Стоимость услуг ЖКХ для жителей аннексированного Крыма будет продолжать расти и после недавнего повышения тарифов на электроэнергию, тепло, воду и газ. Российские власти полуострова намерены довести их до уровня общероссийских. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшко.

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«Традиционно тарифы индексируются два раза в год на уровне инфляции и выше для того, чтобы поставщики энергоресурсов получали ту же оплату от населения, что и раньше. В Крыму особая ситуация, потому что там много лет тарифы не поднимали на уровень, который позволяет развивать генерацию. Оплату за Крым «размазали» по всей территории России. Чтобы не субсидировать полуостров за счет остальных регионов, тарифы и повышаются», – рассказал эксперт.

По его словам, цены на коммунальные услуги уже практически сравнялись с показателями Краснодарского края соседней России. Эксперт отметил, что снижение тарифов возможно в преддверии российских выборов, когда индексацию заморозят до июля 2018 года. «Традиционно так бывает перед новым электоральным циклом, и логика властей понятна: чтобы не было дополнительных возмущений и население проявляло лояльность», – добавил он.

Крымский политик Леонид Грач заявил, что местные жители уже привыкли встречать каждый квартал повышением тарифов. По его словам, существует проблема с некомпетентностью властей.

«Крымская власть создала сеть посреднических организаций, которые накручивают цены, чтобы иметь немалую прибыль. Есть такой известный предприниматель Константинов, он же председатель Госсовета (подконтрольного Кремлю парламента Крыма – КР), который имеет прямое отношение к фирме «Консоль». В свою очередь, она имеет посредническую организацию «Комфорт». Константинов застроил почти весь Симферополь и Южный берег своими фирмами. Во время украинского периода были счетчики на тепло в каждом доме – кто сколько хочет, столько и берет тепла. Но фирма «Комфорт» придумала и провела через судебную систему обязательное повышение до среднего уровня в каждой квартире – берешь ты тепло или нет, но все равно платишь», – сказал он.

Ранее подконтрольный Кремлю госкомитет по ценам и тарифам аннексированного Крыма сообщил, что с 1 июля рост тарифов на полуострове составляет более 15% – на электроэнергию и тепло, 9% – на воду и 2% – на газ.