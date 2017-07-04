Члены рабочей группы Конституционной комиссии Украины предложили варианты редакции первой статьи раздела об Автономной Республике Крым. Рабочая группа приступит к рассмотрению предложений в среду 5 июля, об этом Крым.Реалии сообщил народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Мы принялись за раздел 10 Конституции Украины, который называется «Автономная Республика Крым». Этот раздел начинается со статьи 134, где говорится, что Автономная Республика Крым является составной неотъемлемой частью Украины и далее, что она в своей деятельности опирается на законы и Конституцию Украины. Сейчас предложены несколько редакций этой статьи и завтра будет обсуждение», – сказал Чубаров.

Руководство Меджлиса крымскотатарского народа настаивает на изменениях в Конституцию Украины относительно преобразования Автономной Республики Крым в Крымскотатарскую автономную республику.

Конституционная комиссия Украины 11 мая решила создать рабочую группу, которая будет разрабатывать поправки и дополнения в Конституцию Украины в части Автономной республики Крым. Первое заседание рабочей группы прошло 24 мая.

Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв депортации крымскотатарского народа заявил, что будущая национальная автономия крымских татар в Крыму учитывать права других национальностей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».