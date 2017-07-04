Российский эксперт: власти в Крыму не будут ограничивать рост цен на топливо

Цены на топливо в Крыму пошли вверх, но после визита главы Федеральной антимонопольной службы соседней России на полуостров, «резко упали», рассказал 4 июля в эфире Радио Крым.Реалии партнер консалтинговой фирмы «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.

Он объяснил скачок стоимости бензина и дизельного топлива на полуострове слабым контролем за ценообразованием со стороны местных чиновников. «Верхний порог цены власти ограничивать не собираются», – сказал российский эксперт.

По словам Крутихина, эта ситуация связана не только с налоговой политикой российского правительства, но и с надбавками за транспортировку и наценкой, которую устанавливают розничные компании. На вопрос об экономической целесообразности строительства нового нефтеперерабатывающего завода в Крыму, который мог бы обеспечить полуостров собственной продукцией, Крутихин сообщил, что такой проект не окупится.

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«На территории Европы новые нефтеперерабатывающие заводы не строились лет сорок, за исключением одного в Германии, который сооружен на месте старого. Сейчас расходы на стройку и оснастку подобного предприятия превышают цену топлива. Оправдать такой проект даже за 25 лет невозможно», – отметил он.

Топливо в Крым поставляют через Керченскую паромную переправу. Цены на АЗС на полуострове выше, чем в среднем по соседней России, в том числе из-за транспортной логистики, отмечают в российской Федеральной антимонопольной службе.

По информации Росстата, бензин марки А-95 в Симферополе в середине июня стоил 45,11 рублей за литр (около 19,80 грн – КР), в Севастополе – 42 рубля 34 копейки (18,59 грн – КР). За май рост стоимости составил в среднем 60 копеек (0,26 грн – КР). Цена бензина в аннексированном Россией Крыму выше, чем на Дальнем Востоке соседней России. В среднем с начала года цены на бензин в Крыму выросли на 1,5 рубля (66 копеек – КР) на литр.

В сентябре 2016 года крымское управление ФАС России оштрафовало на 129 млн рублей пять крупнейших крымских нефтетрейдеров за повышение цен на нефтепродукты на заправках Крыма. В частности, картельный сговор, по данным УФАС, осуществили компании «Кедр», «Крым Ойл», «Ритэйл юг», «Торговый дом «ТЭС» и компания «Нефтетрейдинг».

В антимонопольном ведомстве утверждают, что после мониторинга розничных и оптовых цен на светлые нефтепродукты было зафиксировано одновременное подорожание бензина А-92 и А-95, а также дизельного топлива на заправках Крыма. При этом цены на все марки бензинов и дизельное топливо были увеличены на одинаковую величину вне зависимости от поставщика, у которого были осуществлены закупки нефтепродуктов, его отпускной цены и величины собственных издержек предприятия, отмечают в ведомстве.