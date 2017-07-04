Керченская переправа возобновила работу после временной приостановки

Керченская паромная переправа возобновила работу после временной приостановки. Об этом сообщили в пресс-службе российского управления МЧС по Крыму.

По информации ведомства, ранее переправа останавливалась на несколько часов в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильным ветром).

Ранее сообщалось о сильных ливня и грозах, которые прошли 4 июля в Симферополе.

По прогнозу синоптиков, на полуострове весь день ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни, гроза, град и шквальный ветер до 25 метров в секунду.

Спасатели опасаются возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, нарушением работы ливневых систем, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, обрывом линий электропередач и связи, а также нарушениями в системе ЖКХ и обрушением рекламных конструкций и ветхих строений.