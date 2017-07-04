Адвокат: в суде по «делу Умерова» ожидаем допроса переводчика

В рамках очередного заседания подконтрольного Кремлю суда Крыма в деле одного из лидеров крымских татар Ильми Умерова, сторона защиты ожидает допроса переводчика, который предоставил речь подсудимого для экспертизы ФСБ. По словам адвоката Марка Фейгина, это будет «важный процессуальный день».

«Ильми Умеров давал интервью на крымскотатарском языке, следствие скачало интервью из YouTube и передало переводчику. Крымскотатарский язык настолько своеобразный, что переводить его дословно можно, но можно утратить смысл. А если переводить смысловым образом, как стенограмму, фактически заниматься редактурой текста, то это тогда уже не Ильми Умерова слова, а творческий текст переводчика», – отметил адвокат в комментарии Крым.Реалии.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.