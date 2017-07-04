Россия заявила о «полноценной» встрече Трампа и Путина

В России заявили, что встреча президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным состоится в первый день саммита «Группы двадцати» в немецком Гамбурге, в пятницу, 7 июля.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эта встреча на полях саммита будет «полноценная» и «сидячая», а не «на ногах». Пресс-конференции по окончанию встречи не ожидается.

Помощник президента России Юрий Ушаков надеется, что встреча двух президентов будет «достаточно основательной», но добавил, что пока не ясно, сколько времени она продлится.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что во время встречи президентов будут обговаривать вопрос Сирии и Украины. Но этим повестка дня не ограничивается. Главный дипломат выразил надежду, что обоим руководителям хватит времени для разговора и по другим вопросам.

Ранее в США Белый дом подтверждал, что встреча Трампа с Путиным состоится на полях саммита «Группы двадцати», что будет происходить 7 и 8 июля, но ее дату не уточнял.

Советник Белого дома по национальной безопасности генерал Герберт Раймонд МакМастер ранее заявлял, что определенной повестки дня встречи двух руководителей нет, и американский президент сам отметит то, о чем он захочет говорить с российским.

Это должна быть первая со времени избрания Трампа личная встреча американского руководителя с Путиным.

Отношения США и России в последнее время значительно заостренные из-за целого ряда разногласий, среди которых действия России в Украине и Сирии или ее вмешательства в президентские выборы в США 2016 года, о котором единогласно заявили все спецслужбы США в совместном заявлении (Москва отрицает это).