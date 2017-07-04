Активисты призвали помочь семье Мусы Мамута, который сжег себя ради прав крымских татар

В Крыму инициировали сбор средств в помощь семье крымскотатарского активиста Мусы Мамута, совершившего самосожжение в июне 1978 года в знак протеста против дискриминации крымских татар в СССР.

Как рассказал 4 июля крымский блогер Заир Акадыров, семья Мусы Мамута живет в селе Донском Симферопольского район, в доме, который нуждается в ремонте. Сын Мамута, Юнус, умер от болезни в возрасте 49 лет, оставив жену с тремя детьми в возрасте 5, 12 и 13 лет. Женщина не может самостоятельно собрать деньги на ремонт дома.

«Внутри дома потолки просели, отделка стала осыпаться. Находиться в некоторых комнатах стало по-настоящему опасно. С учетом того, что в доме живут маленькие дети, решение этого вопроса для семьи Мамут теперь является первостепенным. Но, как обычно, все упирается в финансы. По словам прораба, смотревшего дом, замена крыши обойдется в 700 тысяч рублей (около 300 тысяч грн – КР). Деньги немалые, если учесть, что трое мальчишек – несовершеннолетние… Давайте поможем родным Мусы агъа Мамута, пожертвовавшего собой ради жизни крымскотатарского народа на родной земле», – рассказал Акадыров.

Муса Мамут родился 20 февраля 1931 года в Крыму в деревне Узунджи Балаклавского района, был депортирован с семьей в 1944 году. В апреле 1975 года вместе с семьей Муса Мамут приехал В Крым, купил дом в селе Донское, но в нотариальном оформлении купленного дома и в прописке его семье было отказано, а против Мусы и его жены Зекие возбудили уголовное дело по обвинению в нарушении паспортного режима.

23 апреля 1976 года Муса был арестован, Симферопольский районный суд за нарушение паспортного режима приговорил его к двум годам лишения свободы в лагере общего режима. Жене дали два года условно.

20 июня 1978 года против Мусы и его жены было возбуждено новое уголовное дело по обвинению в нарушении паспортного режима. Утром 23 июня, когда участковый милиционер явился к нему в дом, чтобы доставить его к следователю, Муса Мамут облил себя бензином и поджег, он умер в Симферопольской больнице от ожогов 28 июня 1978 года.