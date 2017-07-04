Чаплыга: ждем реакции от России по переводу группы крымских заключенных на материковую Украину

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека ожидает от российской стороны реакции по переводу новой группы крымских заключенных на материковую Украину. Об этом 4 июля в комментарии Крым.Реалии рассказал представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга.

«Сейчас ожидаем положительный ответ с российской стороны. Мы выразили свою готовность. Российская сторона не выразила возражений, но пока каких-то новостей о том, что они готовы к следующей стадии переговоров – нет», – сказал Чаплыга.

11 мая представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что около 20 крымских заключенных попросили перевода на материковую часть Украины для отбывания наказания в местах лишения свободы.

Из пенитенциарных учреждений аннексированного Крыма 17 марта на материковую часть Украины передали 12 осужденных, которым суды вынесли приговоры до 18 марта 2014 года, когда Крым был аннексирован Россией. Они выразили желание отбывать наказание на украинском материке.

После аннексии Крыма Россией Киев обратился к Москве с требованием передать Украине лиц, которые были осуждены приговорами украинских судов и отбывали наказание на территории Крыма или Севастополя, однако российский омбудсмен на то время Элла Памфилова ответила, что это возможно только в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц. Эта конвенция предусматривает перемещение осужденных с территории одного государства на территорию другого. Таким образом, Украина не может использовать ее в отношении людей, которые находятся в Крыму, поскольку полуостров остается украинской территорией по международному праву.