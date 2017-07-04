Часть населенных пунктов Крыма остались без света из-за непогоды – СМИ

В Крыму из-за ливневых дождей и града сообщают об отключении электричества в населенных пунктах по всему полуострову. Как сообщают РИА Новости Крым, с утра частично обесточенным оказался поселок Новофедоровка Сакского района, а также три села – Вершинное, Трудовое и Орехово.

По информации «Крымэнерго», из-за грозы без света остались село Первомайское, а также частично поселок Гвардейское, села Красная Зорька, Пожарское, Водное, Родниковое, Бородино и частично Светлое. Несколько часов без света оставались села Низовка, Кировское, Леоновка, Задорное Черноморского района.

Как сообщили в СМИ, отключения света из-за непогоды были зафиксированы и в некоторых районах Армянска, Симферополя, Бахчисарая, а также в Красногвардейском, Первомайском и Бахчисарайском районах. Кроме того, из-за сильного ливня на автодорогах и в некоторых районах Крыма образовались заторы.

На сайте «Крымэнерго» нет информации об отключениях света на полуострове.

На территории полуострова 4 июля прошли ливни и град. Пользователи соцсетей также деляться фото и видео бушующей непогоды в Севастополе, Балаклаве, Гурзуфе, Николаевке, Поповке.

По прогнозу, на полуострове весь день ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни, гроза, град и шквальный ветер до 25 метров в секунду.

Спасатели опасаются возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, нарушением работы ливневых систем, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, обрывом линий электропередач и связи, а также нарушениями в системе ЖКХ и обрушением рекламных конструкций и ветхих строений.

