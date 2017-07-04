В «Аскере» заявили о попытках дестабилизировать ситуацию возле админграницы с Крымом

Заместитель руководителя гражданского формирования «Аскер» Эвелина Арифова назвала провокацией обвинения в том, что представитель гражданского формирования «Аскер» был участником противоправных действий в отношении жителя Херсонщины.

«Мы считаем, что данный инцидент – это обычный бытовой конфликт. На момент происшествия инцидента бойцы «Аскера» находились при исполнении на КПВВ «Чонгар», официальное подтверждение есть в Госпогранслужбе Украины», – сообщила в комментарии Крым.Реалии Арифова.

В связи с этим представители «Аскера» намерены подать заявление в полицию и СБУ на Шаварша Алекяна, местного бизнесмена Габриеляна Хорена, депутатов Чонгарского сельского совета Геннадия Нелина, Валерия Коблюка и других участников «за клевету, фальсификацию данных, этноцид крымскотатарского народа, разжигание межнациональной розни и дестабилизацию ситуации в приграничной зоне в период войны, угрозы о применении огнестрельного оружия и физической расправе с крымскими татарами».

Арифова заверила, что «Аскер» не намерен покидать территорию Чонгарского сельсовета.

Ранее стало известно, что на сходе гражждан в селе Чонгар 4 июля прозвучали обвинения в адрес «Акера» о якобы совершенных противоправных действиях в отношении местного жителя, а также инициативе требовать от украинской власти и правоохранительных органах запрете деятельности данного формирования на территории Чонгарского сельского совета.

Начальник отдела коммуникаций главного управления Нацполиции в Херсонской области Ирина Атаманенко сообщила Крым.Реалии, что по данному инциденту Генический отдел полиции открыл уголовное производство по статье 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное овладение транспортным средством), санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет, и по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

В сентябре 2015 года стартовал первый этап бессрочной акции по блокированию грузового транспорта, который направлялся в Крым с продуктами и товарами. Экономическая блокада была инициирована лидерами крымских татар. В ноябре стартовал второй ее этап – энергетический. В январе 2016 года акция сменила формат. Часть активистов вошла в состав в составе гражданского формирования «Аскер», позднее лидеры «Аскера» заявили, что активисты «несут совместную с украинскими пограничниками службу на административной границе с Крымом».

Территория Чонгарского сельского совета граничит с территорией аннексированного Россией Крыма. Здесь располагается один из трех пропускных пунктов на админгранице с Крымом «Чонгар».