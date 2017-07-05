В Симферополе отчитались о проведении ремонта городских дорог

В Симферополе 4 июля во время совещания подконтрольный Кремлю первый заместитель главы администрации города Александр Овдиенко города отчитался о проведении дорожных работ. Как сообщили в пресс-службе, в ходе мониторинга выявили, что экстренному ремонту подлежит порядка 2 тысяч квадратных метров дорог.

«В ближайшее время будет определен график ремонта следующих улиц: Пролетарская, Киевская, Красноармейская и ряд других. Точный перечень улиц, по которым будут проведены работы согласовывается в текущий момент в Службе автомобильных дорог и в ближайшее время появится точная информация о количестве улиц, подлежащих ремонту, и распределении выделенных средств для осуществления ремонтных работ на аварийных участках», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы администрации города, в данный момент осуществляются работы по ремонту дороги на улице Садовая.

Как сообщил Овдиенко, уже составлен график движения личного и общественного транспорта в связи с планируемым ремонтом двух центральных улиц Симферополя – Карла Маркса и Толстого.

3 июля назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что ожидает выделения дополнительных средств в размере 213 млн рублей (около 92 млн грн) на ремонт главных дорог Симферополя. При этом источник финансирования Аксенов не назвал.

В нынешнем Минтрансе Крыма отметили, что главной проблемой в 2016 году для крымских дорог стала «долгосрочная программа на проведение капремонта и реконструкции», в этом году, по сообщению профильного министра, разработали новый подход, который обещают утвердить в течение двух недель.

Уборку дорог также назвали «отвратительной», при этом напомнили, что в текущем году «Крымавтодору» на поддержание дорог в должном состоянии выделено 1,9 млрд рублей.