На пяти улицах Джанкоя отключили свет из-за аварии – администрация города

На пяти улицах улицах Джанкоя произошло аварийное отключение света. Данное сообщение опубликовано на сайте российской администрации города.

«Аварийное отключение электроснабжения по: ул. Крымской, ул. Интернациональной, ул. Проезжей, ул. Советской, ул. Крупской», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с непогодой часть населенных пунктов в Крыму остались без света.

На территории полуострова 4 июля прошли ливни и град. По прогнозу, на полуострове весь день ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни, гроза, град и шквальный ветер до 25 метров в секунду.

Спасатели опасаются возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, нарушением работы ливневых систем, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, обрывом линий электропередач и связи, а также нарушениями в системе ЖКХ и обрушением рекламных конструкций и ветхих строений.







