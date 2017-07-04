Amnesty International призвали раскрыть местонахождение пропавшего в Донецке блогера Асеева

Правозащитная организация «Amnesty International Украина» призвала раскрыть местонахождение пропавшего в Донецке в начале июня журналиста и блогера Станислава Асеева, который работал под псевдонимом Станислав Васин.

Как пишут правозащитники, со времени последнего телефонного звонка Асеева 2 июня нет достоверной информации о его судьбе и местонахождении. Семья и друзья Асеева опасаются, что его задержала группировка «ДНР» и ему могут угрожать пытки и жестокое обращение.

В заявлении напоминается, что для так называемого «министерства государственной безопасности» этой группировки обычная практика 30-дневный арест лиц, подозреваемых в нелояльности или «подрывной» деятельности, и содержание их без связи с внешним миром; обычно такие 30-дневные сроки содержания под стражей постоянно продолевают, и лицо остается без возможности контактировать со своей семьей или адвокатом.

Ранее, кроме Национального союза журналистов Украины, целый ряд правозащитных и журналистских организаций выступили с требованиями немедленно освободить Станислава Асеева (Васина). Среди них – Союз журналистов России, Комитет защиты журналистов, «Репортеры без границ» и Радио Свобода, корреспондентом которого был журналист.