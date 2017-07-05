В Ялте анонсируют проведение хип-хоп фестиваля

В Ялте с 11 по 16 июля анонсируют проведение хип-хоп фестиваля «Yalta Summer Jam-2017». Как сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на одного из организаторов мероприятия, председателя КРОО «Южная Жизнь» Руслана Новикова сам фестиваль будет бесплатным.

«В этом году насыщенная программа фестиваля охватит шесть дней – с 12 по 16 июля и будет включать в себя: традиционные битвы в 11 различных номинациях (Breaking, Hip-Hop, Funk Styles), мастер-классы, конференцию знаний, выступления ди-джеев, фанк бэндов, битву битмейкеров, танцевально-музыкальные постановки и пляжные вечеринки, «Педсовет» – конференцию для преподавателей», – говорится в анонсе мероприятия.

С более детальным расписанием можно ознакомиться здесь.

По словам организаторов, в фестивале примут участие более 100 артистов, ди-джеев, приглашенных танцоров и фотографов.

Фестиваль хип-хопа на набережной Ялты проходит каждое лето, начиная с 2001 года. После аннексии полуострова Россией фестиваль не прекратил свое существование.