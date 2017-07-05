Германия готовится к вмешательству России в сентябрьские выборы – министр

Германия ожидает, что Москва будет пытаться повлиять на сентябрьские выборы в этой стране с целью подорвать веру в немецкую демократию, а не продвигать конкретного кандидата. Как заявил 4 июля министр внутренних дел Томас де Мезьер, Берлин готовится к атаке с применением раздражающих вбросов и фальшивых новостей, вероятно организованных Москвой.

«Мы увидели вероятное влияние на выборы в Америке, мы увидели вероятное влияние на выборы во Франции. Есть все основания полагать, что эти усилия были из России, следовательно, нельзя исключить, что будут подобные попытки на выборах в Германии», – заявил немецкий министр.

Де Мезьер отметил, что спецслужбы Германии уже заметили утечку данных с компьютеров в парламенте, и эти данные «могут быть опубликованы в ближайшие недели».

Председатель разведывательной службы Германии Ганс-Георг Маассен заявил, что, хотя неизвестно, какой может быть цель России на выборах в Германии, он подозревает, что российский президент Владимир Путин отдает предпочтение другому канцлеру, чем Ангеле Меркель. Меркель, которая поддерживает продление санкций против России за его агрессию в Украине, сейчас претендует на четвертый срок в должности.

Россия неоднократно опровергала попытки повлиять на зарубежные выборы.