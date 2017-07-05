В Крым с гастролями приехал российский балетмейстер Виноградов

Российский балетмейстер и хореограф Олег Виноградов приехал с гастролями в аннексированный Крым. Накануне, 4 июля, его балетная труппа выступила в Севастопольском центре культуры и искусств. Выступления также запланированы в двух других крымских городах: 5 июля – в Ялте, 6 июля – в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю минкульта Крыма.

На пресс-конференции в Симферополе Олег Виноградов сообщил, что в программу гастролей вошли такие произведения русского балета, как па-де-де из «Арлекинады» и гранд па балета «Пахита», а центром балетного спектакля является фрагмент балета «Лебединое озеро». Нынешние гастроли на аннексированном полуострове Виноградов назвал «первым сезоном классического балета в Крыму».

Накануне в Госпогранслужбе Украины сообщили, что с начала года ведомство запретило въезд в Украину 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым. В службе уточнили, что список будет расширяться.

Депутаты Верховной Рады Украины зарегистрировали проект закона, ограничивающий гастрольную деятельность российских и украинских артистов.

По мнению авторов законопроекта, «российские гастролеры, выступая на территории Украины, в том числе оккупированной, открыто поддерживают оккупацию Украины и унижение украинского народа».

Исключение на въезд в Украину предлагается сделать для тех российских артистов, которые в письменном виде или публично признают Россию агрессором, а также для постоянно проживающих в Украине. Для нарушителей норм депутаты предлагают предусмотреть ответственность, в том числе уголовную.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.



