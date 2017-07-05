Крымский депутат Безазиев не пришел на суд по «делу Чийгоза» «из-за служебной занятости»

Крымский политик, депутат российского парламента аннексированного Крыма Лентун Безазиев не явился 5 июля на заседание подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма по «делу Чийгоза», на котором он должен был выступить в качестве свидетеля, вызванного защитой. Об этом Крым.Реалии сообщил корреспондент Радио Свобода в Крыма Антон Наумлюк.

Безазиев прислал телефонограмму, в которой указал, что не может прибыть в суд «из-за служебной занятости», и попросил вызвать его на более поздние даты.

Безазиев второй раз не является на судебный процесс.

10-го июля суд планирует допросить спикера подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимира Константинова.

На прошлом заседании суда по «делу Чийгоза» 28 июня допросили главу подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан аннексированного Крыма Заура Смирнова.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

