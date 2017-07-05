Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов распорядился создать организационный комитет по подготовке и проведению четвертого Ялтинского экономического форума. Датами его проведения установлены 9-21 апреля 2018 года. Соответствующее распоряжение Аксенова опубликовали на сайте российского правительства полуострова.

В документе отмечается, что форум будут проводить «с целью развития и укрепления сотрудничества Крыма с другими субъектами России и регионами иностранных государств, а также привлечения инвестиций в экономику Республики».

Ответственным за выполнением распоряжения Аксенов назначил подконтрольного Москве вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина.

Ранее председатель правления Ялтинского экономического форума Андрей Назаров сообщил, что в 2018 году количество участников Ялтинского экономического форума возрастет до 3 тысяч человек.

25 апреля пресс-служба прокуратуры АРК сообщила об уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины, в отношении иностранцев, которые в течение 20-22 апреля 2017 года участвовали в экономическом форуме, который проходил в Ялте.

В ведомстве отметили, что указанные лица «способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призвали к снятию санкций и признанию результатов незаконно проведенного «референдума» по отделению АР Крым от Украины и вхождению ее в состав Российской Федерации».

Ежегодно весной подконтрольные Кремлю власти аннексированного Россией Крыма проводят в Ялте экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей различных стран мира. Через визиты иностранцев нынешние власти полуострова стремятся легализовать «российский» статус полуострова.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».