66 процентов россиян хотели бы видеть на посту президента после выборов 2018 года Владимира Путина, 18 процентов – другого человека. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

При этом треть россиян (34%) считают, что будущий президент России должен проводить более жесткую, чем сейчас, внутреннюю политику, более 40 процентов респондентов устраивает нынешний курс и только 12 процентов считают необходимым либерализацию внутренней политики.

19 процентов опрошенных выступили за усиление конфронтации с Западом во внешней политике, а более половины высказались за сохранение нынешнего подхода. Снижение конфронтации поддерживают 13 процентов респондентов, отмечают социологи.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года – в годовщину аннексии Крыма. Соответствующий закон, предусматривающий перенос даты выборов, ранее одобрили Государственная дума и Совет Федерации России и подписал российский президент Владимир Путин.

От прямого ответа о своем персональном участии в выборах Путин уклоняется.

С 2000 года Владимир Путин находится у власти уже второй президентский срок, в период с 2008 до 2012 года он был премьер-министром России.