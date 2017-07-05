Центробанк России намерен выпустить памятную серебряную монету с изображением Херсонеса Таврического, расположенного в аннексированном Севастополе. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба российского Центробанка.

Монету с изображением Херсонеса номиналом 25 российских рублей выпустят тиражом 1 тыс. штук.

Еще одну памятную монету номиналом в 2 рубля посвятят 200-летию со дня рождения художника Ивана Айвазовского.

«На оборотной стороне монеты расположен его портрет на фоне фрагмента картины «Девятый вал». Тираж монеты – 3 тыс. штук», – говорится в сообщении.

В апреле 2017 года Центральный банк России сообщал о выпуске в обращение монет номиналом 2 рубля «Город-герой Керчь» и «Город-герой Севастополь».

1 февраля сообщалось, что совет директоров Банка России принял решение разместить символы Севастополя на банкноте номиналом в 200 рублей. Такое решение было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».