Полозов: ЕСПЧ даст оценку тому, что Чийгоза лишили возможности проститься с матерью

Адвокат одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза Николай Полозов считает бесчеловечным отношением отказ российских властей разрешить его подзащитному попрощаться с матерью и считает, что этот факт станет предметом разбирательства в ЕСПЧ. Об этом Полозов заявил 5 июля после заседания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма по «делу Чийгоза».

«Конечно, ему очень тяжело... К сожалению, мы не получили от российских властей никакого ответа. Он не смог принять участие в похоронах своей матери и, безусловно, это негативно отразилось на нем и эмоционально. Я думаю, что те действия, которые российская власть осуществляет по отношению к Ахтему Чийгозу, иначе как издевательством назвать нельзя. Это, безусловно, бесчеловечное отношение. И я думаю, что в последующем этому факту даст оценку, в том числе, Европейский суд по правам человека», – сказал Полозов.

На заседании 5 июля суд по «делу Чийгоза» допросил свидетеля защиты Искандера Сулейманова. Следующее судебное заседание по основному делу против Ахтема Чийгоза назначено на 6 июля, 09:30.

В 14.00 5 июля состоится заседание апелляционной инстанции по жалобе защиты на продление стражи Ахтему Чийгозу, добавил Полозов.

В поселке Долинное Бахчисарайского района 2 июля простились с Алие Чийгоз, мамой одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза, который находится в Симферопольском СИЗО. Проститься с Алие Чийгоз пришло более 500 человек.

Самого Ахтема Чийгоза на похороны его матери не пустили, заявление с просьбой об этом от супруги и общественного защитника Эльмиры Аблялимовой в Симферопольском СИЗО не приняли.

15 июня подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении ходатайства защиты о встрече Ахтема Чийгоза, который около двух с половиной лет находится в СИЗО, с матерью, которая была тяжело и неизлечимо больна.

20 июня Ахтема Чийгоза вывезли тайно из Симферопольского СИЗО на свидание с тяжелобольной матерью в Бахчисарай в перерыве судебного заседания. После того, как Чийгоза снова доставили в изолятор после встречи с мамой, он не смог продолжать заседание.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.