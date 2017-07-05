На сессии Генеральной ассамблеи ПАЧЭС, которая проходит в Стамбуле, не признали мандат российского депутата от аннексированного Крыма Павла Шперова. Ему пришлось покинуть пленарное заседание. Об этом в Фейсбуке написал глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

«При утверждении мандатов новых членов в национальных делегациях по настоянию украинской делегации в ПАЧЭС позорно была провалена попытка руководства Госдумы Российской Федерации протащить некоего Шперова Павла, жителя Севастополя, незаконно объявленного депутатом Госдумы по результатам незаконно организованных «выборов» на временно оккупированной территории АРК и Севастополя», – написал Чубаров.

Он также добавил, что аргументы украинских парламентариев поддержали практически всее национальные делегации кроме Армении.

В среду, 5 июля, в Стамбуле начала работу 49-я сессия Генеральной ассамблеи Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) – органа межпарламентского сотрудничества в системе ЧЭС.

Народный депутат Украины, глава украинской делегации в ПАЧЭС Людмила Денисова ранее призвала дипломатов не признавать мандат избранного от аннексированного Крыма депутата российской Госдумы Павла Шперова и, таким образом, не допустить легитимизации аннексии украинского полуострова.

По информации пресс-службы ПАЧЭС, до настоящего времени мандат Павла Шперова, как и ряда других депутатов парламентов стран-участников организации, не подтвержден.

Евросоюз и США ранее ввели санкции против депутатов российской Госдумы, избранных в аннексированном соседней Россией Крыму. Кроме Павла Шперова, в санкционных списках оказались Константин Бахарев, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Руслан Бальбек и Дмитрий Белик.

Выборы в Госдуму седьмого созыва прошли 18 сентября 2016 года на территории России и аннексированного Крыма, это вызвало резкую критику Украины и стран Запада. Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать законность выборов на территории незаконно оккупированного полуострова. МИД Польши поставил под сомнение законность парламентских выборов в Госдуму России в целом. Верховная Рада Украины 20 сентября приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.

С 1 июля Украина начала председательствовать в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). В ОЧЭС со штаб-квартирой в Стамбуле входят 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Организация была создана в 1992 году для обеспечения экономического развития и процветания в бассейне Черного моря.