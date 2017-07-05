В Крыму намерены выдать до 500 тысяч российских платежных карт «Мир» – РНКБ

В аннексированном Крыму банк РНКБ намерен выдать местным жителям до 500 тысяч платежных карт российской платежной системы «Мир», сообщают 5 июля российские СМИ со ссылкой на представителя службы банка.

По информации ТАСС, в банке утверждают, что такое количество платежных карт крымчанам выдадут в 2017 году. Всего, по сообщению РНКБ, банк выдал 1,16 млн платежных карт «Мир».

В 2016 году генеральный директор российской компании «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев утверждал, что из-за санкций Крым «остается локализованной территорией для банковских платежей», и поэтому карты «Мир» будут востребованы на полуострове.

Две крупнейшие международные платежные системы, Visa и MasterCard, приостановили обслуживание карт российских банков, работающих на территории аннексированного Крыма.

На заседании министров иностранных дел стран ЕС 19 июня 2017 года в Люксембурге Совет Европейского союза продлил еще на год санкции в отношении аннексированного Россией Крыма. Решение согласовали послы Евросоюза 6 июня.

Ограничения предусматривают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, запрет европейских инвестиций в Крым, в частности приобретения там недвижимости, финансирования бизнеса и предоставления услуг. Европейским судам также запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных ситуаций.