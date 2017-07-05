Крымчане набрали кредитов на 1 миллиард рублей – РНКБ

В Крыму банк РНКБ с мая 2016 года выдал жителям полуострова более 100 тысяч кредитных карт с общим лимитом 2,8 млрд рублей (1,2 млрд грн – КР), сообщают 5 июля российские СМИ со ссылкой на представителя службы банка. Уточняется, что «кредитный портфель по данному виду кредитования достиг 1 млрд рублей (около 430 млн грн – КР)».

«В день РНКБ-банк выдает около 400-500 кредитных карт. Чаще всего крымчане рассчитываются кредитными картами в супермаркетах, АЗС и аптеках (это свыше 75% от всех транзакций по кредитным картам). Среднемесячный оборот по кредитным картам составляет 400 млн рублей (около 172 млн грн – КР), при этом ежемесячный прирост кредитного портфеля составляет 100 млн рублей (около 43 млн грн – КР)», – говорится в сообщении банка, которое цитирует российское агентство ТАСС.

В начале 2017 года назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов на встрече с руководством банка РНКБ 19 января отметил проблему в сфере кредитования на полуострове и заявил, что ждет от РНКБ-банка «дешевых длинных денег».

По данным пресс-службы финансового учреждения, на Крымском полуострове открыты 210 отделений банка РНКБ, установлены около 700 банкоматов, более 5500 торговых терминалов и более 400 терминалов самообслуживания. «РНКБ» обслуживает 1,3 млн физических лиц и около 38 тысяч корпоративных клиентов.

Банк расположился в здании украинского «ПриватБанка», который свернул работу на полуострове после его аннексии Россией. «РНКБ» находится под санкциями США.