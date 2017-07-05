На фестивале «Extreme Крым» ждут выступления «Агаты Кристи», Uma2rman и «Ундервуд»

В аннексированном Крыму анонсируют выступление российских групп и исполнителей на фестивале экстремальных видов спорта «Extreme Крым – 2017», который пройдет с 19 июля по 6 августа.

Как сообщается на сайте мероприятия, в том числе запланированы выступления групп «Агата Кристи», Uma2rman и «Ундервуд».

Также организаторы фестиваля анонсируют выступление музыканта из Германии Матиса Мутза, который выступает под творческим псевдонимом ThePanacea, британского диджея Джона Брина Уильямса, российских исполнителей Константина Нестерова (DJ Gvozd), Саши Замориной и Евгения Афанасьева (проект Stim Axel), Александры Серегиной (LadyWaks).

Фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым – 2017» пройдет на побережье мыса Тарханкут.

Депутаты Верховной Рады Украины зарегистрировали проект закона, ограничивающий гастрольную деятельность российских и украинских артистов в аннексированном Крыму.

Накануне в Госпогранслужбе Украины заявили, что количество запретов на въезд в Украину российским артистам увеличилось до 14 с начала июля.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.