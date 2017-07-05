Минобороны России анонсирует поисковую экспедицию на дне Черного моря в Крыму

Министерство обороны России анонсировало проведение поисковой экспедиции в акватории Черного моря в аннексированном Крыму. Как сообщает 5 июля пресс-служба российского военного ведомства, на дне Черного моря будут искать затонувшие подлодки и корабли времен Второй мировой войны.

Как сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, также поисковые работы пройдут в Аджимушкайских каменоломнях Керчи, где будут искать останки погибших солдат.

По его словам, первый этап поисковых работ в акватории Черного моря пройдет с 19 по 29 июля. С 31 июля по 12 августа Аджимушкайских каменоломнях пройдет второй этап экспедиции.

«В двух этапах экспедиции примут участие около 100 человек, будут задействованы суда вспомогательного флота Черноморского флота (соседней России – КР)», – сказал Булгаков.

В составе экспедиции будут работать представители поискового движения России, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, а также экспедиционного центра Минобороны России. К сухопутной части экспедиции будет привлечен личный состав 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа, добавил заместитель министра обороны России.

Аджимушкайские каменоломни оборонялись с 16 мая по 30 октября 1942 года, в боях принимали участие 13 тысяч человек. В живых оставалось 48 человек. Осада продлилась 170 дней.

В начале мая 2017 года со дна моря в зоне строительства Керченского моста подняли самолет времен Второй мировой войны.