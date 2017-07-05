В аннексированном Крыму организаторы музыкальных мероприятий заманивают иностранных артистов с помощью украинских брендов. Об этом 5 июля в эфире Радио Крым.Реалии заявил исполнительный директор Koktebel Jazz Festival Кирилл Млинарич.

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«Есть попытки использовать наше доброе имя и заманить мировых звезд на какие-то ивенты. Мы сталкивались не раз с такими ситуациями, но так или иначе, агенты артистов связываются с нами. Они знают, кто является владельцем бренда, и ситуация разруливается, в том числе, с помощью дипломатов, например, посольства США. Это скорее авантюрные истории. Устойчивой репутации у таких ивентов быть не может в силу понятных причин», – отметил он.

Млинарич рассказал, что в связи с разгоревшимся скандалом вокруг запрета российским артистам, которые незаконно приезжали на гастроли в аннексированный Крым, выступать на материковой части Украины, у джазового фестиваля проблем с подбором исполнителей нет.

«Методики у каждого организатора свои. Мы не настолько ориентированы на контент России. Смотрим на тех, кого приглашаем, на их историю и позицию. Конечно было бы удобнее, чтобы списки (музыкантов, незаконно въехавших в Крым – КР) были доступны», – добавил директор.

После российской аннексии Крыма фестиваль Koktebel Jazz Festival проводится на материковой части Украины, вдали от крымского поселка Коктебель. В этом году фестиваль пройдет в 15-й раз. На материковой части Украины фестиваль пройдет в четвертый раз.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».