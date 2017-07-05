В аннексированном Севастополе офицерам, увольняющимся в запас, предлагают получить навыки для нового вида профессиональной деятельности, в частности, речь идет об основах криптографии и информационных технологий. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба министерства обороны России.

В ведомстве отмечают, что право военнослужащих на переподготовку по одной из гражданских специальностей на Черноморском флоте России реализует Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

В числе специальностей, которым обучают слушателей: «защита персональных данных», «криптографические методы защиты информации», «новые информационные технологии в государственном и муниципальном управлении», «система электронной подписи», «менеджмент защищенных телекоммуникационных систем» и другие, отметили в Минобороны России.

Сообщается, что в Доме офицеров Черноморского флота состоялось торжественное вручение дипломов, подтверждающих право на ведение нового вида профессиональной деятельности в сфере информационных систем государственного и муниципального управления.

Программа переподготовки военнослужащих работает в Севастополе с 2012 года, за этот период в академии подготовили 250 выпускников, которые, в том числе, работают в органах местной власти, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».