Радио Крым.Реалии: Археология по-российски. Как из Крыма вывозят культурное наследие

Как работают археологи в Крыму после аннексии? Вывозят ли из Крыма культурные ценности в российские музеи? Что предпринимает украинское правительство, чтобы прекратить незаконный вывоз культурного наследия из Крыма?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с кандидатом исторических наук, начальником Инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции Эвелиной Кравченко и президентом украинского представительства Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Николаем Яковиной.

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