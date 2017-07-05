Украинский нардеп: Россия несет угрозу безопасности Черноморского региона

Наибольшую угрозу стабильности и безопасности Черноморского региона несет Россия, заявила народный депутат, председатель Постоянной парламентской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз на семинаре Парламентской Ассамблеи НАТО Роуза-Рота, который проходил в Киеве. Об этом сообщила 5 июля пресс-служба партии «Блок Петра Порошенко».

Парламентарий напомнила, что участники семинара имели возможность ознакомиться с ситуацией на востоке Украины и в Крыму, а также узнать о ходе событий Минского процесса.

«В ходе семинара мы имели возможность получить новую информацию, новое видение на вопросы взаимодействия, координации, кооперации и сотрудничества стран Черноморского региона… Я надеюсь, не ошибусь, если замечу, что участниками семинара был единодушно сделан вывод – одну из самых больших угроз стабильности и безопасности в Черноморском регионе несет Россия, которая пытается изменить баланс сил в регионе Черноморского бассейна, и не только», – сказала Ирина Фриз.

По ее мнению, в этом контексте роль Украины приобретает ключевое значение, а интеграция страны в общее евроатлантическое пространство, с приобретением в будущем членства в НАТО, отвечает общим интересам, как Украины, так и НАТО.

Накануне народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил во время семинара Парламентской ассамблеи НАТО в рамках инициативы Роуза-Рота в Киеве, что в Крым «вернулись сталинские времена». Он призвал заморозить в международных финансовых учреждениях активов представителей Кремля, по словам Чубарова, это станет одним из первых шагов приостановления российской агрессии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».