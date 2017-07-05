У пророссийской группы, которую планируют создать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) есть юридические проблемы, которые препятствуют формированию объединения. Об этом Крым.Реалии рассказал глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.

«С созданием этой группы пока есть определенные юридические проблемы. Поэтому не факт, что эта группа существует. Детали я предоставить не могу, но впоследствии будут весьма интересные события. Соответственно, все остальные вопросы по этой группе не актуальны», – сказал Арьев.

Как стало известно 5 июля, в ПАСЕ планируют создать политическую группу, в которую намерены войти депутаты, поддерживающие Россию и Азербайждан. Ее секретарем должен стать французский парламентарий Тьерри Мариани, который неоднократно посещал аннексированный Крым, несмотря на протесты Киева, и известен как один из ключевых лоббистов российских интересов в ПАСЕ.

В случае создания пророссийская группа получает место в президентском комитете и в Бюро ассамблеи, квоту руководителей комитетов и докладчиков по критически важным для Баку и Москвы вопросам, а также впоследствии сможет претендовать на должность президента ПАСЕ по квотному принципу.